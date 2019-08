PlochingenDie ökologischen Visionen von Friedensreich Hundertwasser sind gerade in diesen Tage brandaktuell. In Brasilien steht der Regenwald in Flammen. Die „grüne Lunge der Welt“ wird vernichtet – eine globale Katastrophe, vor der der 1928 in Wien geborene Maler, Architekt und Umweltaktivist schon vor vielen Jahrzehnten mit Aktionen und Manifesten warnte. Anlässlich des Jubiläums „25 Jahre Wohnen unterm Regenturm“ zeigt die Galerie der Stadt Plochingen in Kooperation mit dem Wörner Verlag eine Ausstellung mit den leuchtend-farbigen Werken des Künstlers zum Thema Natur, Umweltschutz und Ökologie unter dem Titel „Hundertwassers ökologische