Kunst erfüllt das frühere Industrieareal

PLOCHINGEN: Kulturpark Dettinger feiert sein 25-jähriges Bestehen - Rundgang durch Ateliers und in die Geschichte

Eintauchen ins Grün eines gewachsenen Parks, eintauchen in Kunst und Geschichte: Nach einem Ambiente wie dem des Dettinger Parks in Plochingen muss man lange suchen. Bei der Langen Kunstnacht am Freitag und dem Parkfest am Sonntag zeigte das Gelände seine besonderen Reize und ließ sich und sein 25-jähriges Bestehen stimmungsvoll feiern.