WendlingenViele Gemeinsamkeiten haben der Esslinger Albrecht Weckmann und Jochen Warth aus Nehren entdeckt, als sie sich vor Jahren bei einer Vernissage kennenlernten. Obwohl sie mit ganz unterschiedlichen Techniken arbeiten, gibt es etliche Berührungspunkte. Jetzt stellen die beiden Künstler gemeinsam in der Galerie der Stadt Wendlingen in der Weberstraße 2 aus. „Figur in Bewegung“ heißt die Ausstellung, die noch bis 28. Oktober zu sehen ist.

Schon die Konzeption der Räume hat den beiden Männern, die jahrzehntelang Kunst unterrichtet haben, großen Spaß gemacht. In der ehemaligen Stadtvilla haben sie viele Räume gemeinsam bestückt. Nur im oberen