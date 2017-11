Anzeige

Kann man in einer Galerie auf die schiefe Bahn geraten? In Ostfildern ist das ganz leicht. Dort findet bis 16. Januar 2018 das Ausstellungs- und Kooperationsprojekt „mehrdimensional“ statt. Dafür hat der Künstler und Designer Tobias Ruppert eine schiefe Ebene geschaffen, die den großen Galerieraum für die Besucher völlig neu erfahrbar macht. Der rampenartige Holzkeil darf förmlich in Besitz genommen werden. Er ist begehbares Aktionsfeld und wandelt sich je nach Anlass zur Konzert- oder Theaterbühne.

Die Raumintervention soll in den kommenden Wochen Dreh- und Angelpunkt eines munteren Crossovers