Kunst als Katalysator

AICHWALD: Kunsttage im evangelischen Gemeindehaus mit Arbeiten von Klaus Fußmann und Schülern

Zwei Tage lang war das evangelische Gemeindehaus in Aichschieß Treffpunkt für kunstinteressierte und kommunikative Bürger. Bei den Aichwalder Kunsttagen, die zum zwölften Mal das evangelische Gemeindehaus in eine Galerie verwandelten, standen die Arbeiten von Klaus Fußmann und seinen sechs Schülern ebenso im Zentrum wie der Austausch, die Begegnung und das Gespräch. Eröffnet wurde das Kunstevent auf dem Schurwald in der evangelischen Kirche Aichschieß mit einer kleinen Feier.