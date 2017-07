„Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben?“ Das fragte die Stadtverwaltung Ostfildern die Einwohner. Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement haben in der Stadt viele Facetten und eine gute Tradition, dazu zählt auch die Reihe „Ostfilderner Gespräche“. 160 Interessierte kamen am Freitagnachmittag in die Waldheimhalle nach Ruit. Sie diskutierten angeregt, erzählten von sich, hörten einander zu und entwickelten Ideen.

