Kulturmanager mit weitem Horizont

Alexander Frey setzt auf innovative Künstler – Junge Ensembles stehen bei ihm weit oben

Ein Sprungbrett für junge Künstler möchte Alexander Frey in der Filharmonie bieten. Und der 50-jährige Kulturmanager hat vor, neue Publikumsschichten für das Haus an der Tübinger Straße in Bernhausen zu gewinnen. Sein erstes Programm bietet innovative Ästhetik ebenso wie Bewährtes.