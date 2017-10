Anzeige

Das Schnitzen von Kürbisgeistern erfordert Fingerspitzengefühl. Laurin Rauer, der mit Kevin Strobel an der Spitze des Albvereins Köngen steht, hilft den Jungs der Jugendgruppe bei der schwierigen Arbeit mit Messern. In Dreiecksform schneiden sie Augen und Mund aus, damit die Gesichter so richtig gruselig aussehen. Um den Garten für Halloween zu schmücken, stellt der Nachwuchs des Albvereins die orangefarbenen Köpfe her. Im Oktober feierte der Verein sein 125-jähriges Bestehen. „Nachwuchssorgen haben wir nicht“, sagt Kevin Strobel, der viel Energie in die Arbeit mit der Jugend steckt.

„Im Verein