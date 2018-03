Kümmerin hilft bei Ausbildungsfragen

KREIS ESSLINGEN: Nesrin Abdullah unterstützt Betriebe und junge Flüchtlinge - Im Auftrag des Bündnisses für Fachkräftesicherung

(rok) - Junge Flüchtlinge in Praktika und Ausbildungsplätze zu vermitteln, das ist die Aufgabe von Nesrin Abdullah. Die 32-Jährige gebürtige Libanesin, die in Esslingen aufgewachsen ist, ist vom Bündnis für Fachkräftesicherung im Kreis Esslingen auf die Stelle einer sogenannten Kümmerin gesetzt worden. Ihr Arbeitsplatz ist in der Esslinger Fabrikstraße, im Haus der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen.