EsslingenSoziale Medien und digitale Kanäle eröffnen jungen Menschen verlockende und vermeintlich grenzenlose Möglichkeiten der Kommunikation und des Konsums. Damit gewinnen das theoretische Wissen um Finanzzusammenhänge sowie Kenntnisse rund um das Thema Girokonto an Bedeutung. An diesem Punkt setzt die Bildungsstiftung der Kreissparkasse für den Landkreis Esslingen an: Ihr neues Unterrichtsangebot „GiroHeroes“ soll Schülerinnen und Schülern Finanzkompetenz vermitteln.

Der Vorsitzende der Bildungsstiftung, Landrat Heinz Eininger, formuliert anlässlich eines Vor-Ort-Termins zum Projekt: „Finanzkompetenz zählt zu den zentralen Kompetenzen für junge