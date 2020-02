Aichtal Am 10. Mai sind Bürgermeisterwahlen in Aichtal. Amtsinhaber Lorenz Kruß (parteilos) möchte weitere acht Jahre im Amt bleiben. Ob dem 54-Jährigen die Wiederwahl gelingen wird, ist ungewiss. Denn viele halten Kruß vor, dass er mit seinen Wechselabsichten im vorigen Jahr Vertrauen verspielt hat. Im Interview erzählt er, was er aus seiner Wahlniederlage in Aichwald gelernt hat und wie er die Aichtaler nach seinem missglückten Abenteuer wieder für sich gewinnen will.

Herr Kruß, für einige Leute kam es überraschend, dass Sie sich nach Ihrer Kandidatur in Aichwald jetzt auch wieder in Aichtal bewerben. Wann fiel die