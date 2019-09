KirchheimEine Stadt in Aufregung: Angeblich tummelt sich Krokodile in den Bürgerseen nahe des Flugplatzes Hahnweide. Eine Spaziergängerin will sie am Dienstagabend zu Beginn der Abenddämmerung im Wasser gesehen haben: drei Krokodile. Sofort eilte sie zum nahegelegenen Kiosk und klopfte heftig an Türen und Scheiben, wie Pächter Rainer Stradinger sich erinnert. Die Polizei wurde gerufen; die herbeigeeilten Streifen sahen sich noch am selben Abend an den Seen um. Ergebnis: Keine Krokodile. Waren sie abgetaucht?

Informiert wurde auch die Stadtverwaltung in Kirchheim. Der verantwortliche Bürgermeister Stefan Wörner ordnete am Mittwochmorgen die