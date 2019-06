Kirchheim Eine Stadt in Aufregung: Angeblich tummelt sich Krokodile in den Bürgerseen nahe des Flugplatzes Hahnweide. Eine Spaziergängerin will sie am Dienstagabend zu Beginn der Abenddämmerung im Wasser gesehen haben: drei Krokodile. Sofort eilte sie zum nahegelegenen Kiosk und klopfte heftig an Türen und Scheiben, wie Pächter Rainer Stradinger sich erinnert. Die Polizei wurde gerufen; die herbeigeeilten Streifen sahen sich noch am selben Abend an den Seen um. Ergebnis: Keine Krokodile. Waren sie abgetaucht?

Informiert wurde auch die Stadtverwaltung in Kirchheim. Der verantwortliche Bürgermeister Stefan Wörner ordnete am Mittwochmorgen die Sperrung der Bürgerseen an – der Zugang zu den Gewässern ist derzeit nicht erlaubt. Die Enttäuschung bei den Badegästen war groß, hatten sie sich doch bei der Hitze auf die erfrischende Abkühlung im See gefreut. „Einige Kinder haben sogar geheult“, berichtete Rainer Stradinger. Aber nicht aus Angst wegen der möglichen Gefahr, sondern wegen der vorübergehenden Sperrung der Bürgerseen. „Aber Sicherheit geht vor und solange nicht klar ist, ob nun Krokodile im Wasser sind oder nicht, sollte da niemand ins Wasser gehen.“

Die Nachricht von den vermeintlichen Echsen verbreitete sich im Ort wie ein Lauffeuer. Auch für die Verantwortlichen der Stadt Kirchheim ein großes Thema. Kein Wunder. Bürgermeister Stefan Wörner fasste es in wenigen Worten zusammen: „Krokodile in unseren Gewässern hatten wir bisher noch nicht.“

Krisensitzung in Kirchheim

Bereits in der ersten Krisensitzung am Mittwochmorgen wurde die alles entscheidende Frage diskutiert: Wie kann man die Tiere in den Bürgerseen finden? „Wir haben mit dem Tierpark Wilhelma gesprochen und Rat eingeholt.“ Bis zum Abend war eine Suchmannschaft zusammengestellt: Aus Filderstadt beteiligte sich die Tierarztfamilie Tobias Buschik, und es kamen auch einige Mitarbeiter vom Tierheim in Esslingen. Ebenso war Kirchheims Gewässerexperte Eberhard Müller mit von der Partie. Auch die beiden Bürgermeister Günter Riemer und Stefan Wörner durchforsteten die Uferböschungen der Bürgerseen. Plötzlich Aufregung: Eine Tierheimmitarbeiterin schrie: „Da ist eins!“ Leider konnte sie das Tier nicht dingfest machen, weil es schnellstens davonschwamm. Zwischenzeitlich war auch eine Streife der Polizei vor Ort und begleitete Suchaktion. Tierarzt Tobias Buschik schlug vor, dass man die Insel im Bürgersee ebenfalls durchsuchen sollte. Zwei vom Suchteam stiegen mit Neoprenanzüge ins Wasser. Doch auch die beiden Schwimmerinnen konnten keines der vermeintlichen Krokodile entdecken. Mit dem Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche zunächst erfolglos abgebrochen. Die Suche wurde am Donnerstag fortgesetzt.

Der Pressesprecher der Kirchheimer Stadtverwaltung, Dennis Koep, erklärte: „Wir wollen die Gewässer so schnell wie möglich wieder für die Badegäste freigeben, aber erst sobald die Sicherheit für alle gewährleistet ist.

Bereits im Juni des vergangenen Jahres hatten vermeintliche Krokodilsichtungen einen Polizeieinsatz in Nagold ausgelöst - damals hatte sich das Reptil als Stofftier entpuppt. Zu dem Hinweis vom Dienstag sagte ein Sprecher der Polizei Reutlingen: „Wir nehmen jede Meldung ernst.“