Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) Erst waren es Krokodile, die eine Passantin entdeckt haben wollte, dann sollten es Hechte sein und am Ende wurden im Juni diesen Jahres Plastikkrokodilköpfe im Kirchheimer Baggersee entdeckt. Nachdem sich der Verdacht um lebende Reptilien nicht erhärten ließ, wurde die sofort eingeleitete Sperrung der beliebten Badeseen dann Tage später wieder aufgehoben.

Nun wird die Geschichte um die Krokodil-Alarme an den Bürgerseem in Kirchheim um ein Kapitel reicher: Die Attrappe eines Krokodilkopfes, der Mitte Juni für eine groß angelegte Suchaktion von Polizei, Feuerwehr und Tauchern am Bürgersee gesorgt hatte, kommt ins Depot des Städtischen Museums. «Es ist nicht auszuschließen, dass der Kopf aus Gummi irgendwann mal ausgestellt wird», sagte Stadtsprecher Dennis Koep am Dienstag. «Er ist ja auch ein kleiner Teil der Stadtgeschichte.» Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung von der Entscheidung der Stadt berichtet.

Im Juni hatte die Stadt mehrere Seen für Badende gesperrt, nachdem Spaziergänger wiederholt angegeben hatten, sie hätten Krokodile im Wasser gesehen. Reptilien-Experten gingen aber nach erfolgloser Kroko-Suche davon aus, dass Hechte und auch eine Bisamratte mit jungen Krokodilen verwechselt wurden. Die Attrappen hatten allerdings keine weitere Sperrung zur Folge und wurden zunächst von den Behörden unter Verschluss gehalten.