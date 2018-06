Kreis Esslingen Ein Patientenbesuch an der Nürtinger Medius-Klinik auf dem Säer beginnt mit dem Lösen eines Parkscheins und das ärgert manchen schon: Immer wieder sind Klagen über die Parkgebühren zu hören. Es werde eine Notlage ausgenutzt, zum Beispiel weil man in die Notaufnahme müsse oder wenn man Angehörige besuchen müsse, hieß es schon. Ein Blick auf die Kliniken der Umgebung zeigt aber, dass die Gebührengestaltung ganz verschiedenen Aspekten unterliegt – und sich das Nürtinger Krankenhaus unterm Strich in etwa auf demselben Niveau befindet.

Kliniken werden als Daseinsvorsorge gesehen und das wird auch vom Esslinger