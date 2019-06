ReichenbachEigentlich wollten die 15 Jugendlichen in Reichenbach ja einen Banküberfall drehen. Mit der Polizei war das schon abgesprochen, doch die Bank wollte nicht mitmachen. Also wurde das Drehbuch geändert, jetzt geht es im Kurzfilm „The Fog“ um Drogen und den Streit zwischen zwei Clans. Gedreht wurde der Kurzfilm unter anderem in den Hallen einer ehemaligen Gärtnerei in Ebersbach. Passend zum Titel kam bei den Dreharbeiten ausgiebig eine Nebelmaschine zum Einsatz.

Das Filmprojekt war ein Ersatzangebot, denn zuerst hatte der Kreisjugendring in den Pfingstferien wieder in Wernau sein Projekt Filmit geplant. Doch es gab zu wenige Anmeldungen.