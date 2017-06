Wendlingen (dpa/lsw) - Hauptschaltleitung ist die banal klingende offizielle Bezeichnung - im Grunde nimmt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Wendlingen aber das zentrale Element der Energiewende in Betrieb. Nach zwei Jahren Bau- und Erprobungszeit steuert die EnBW-Tochter TransnetBW in dem Gebäude die Verteilung des Stroms und die Sicherung eines stabilen Netzes im Land. Da die Zahl der Stromquellen mit dem Ausstieg aus der Atomkraft deutlich ansteigt, komme der intelligenten Verteilung mit modernster Technik besondere Bedeutung zu, hieß es.

