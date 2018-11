Kreis Esslingen Wahlschlappen und Eskapaden auf Bundesebene sorgten in diesem Jahr für einige Ohrfeigen bei der SPD. Dass der Vertrauensverlust groß ist, wurde auch am Kreisparteitag des Esslinger Kreisverbandes der Genossen nicht beschönigt. Jürgen Zieger, Oberbürgermeister in Esslingen, fand deutlich Worte zu den schlechten Umfrageergebnissen. An der Versammlung wurde auch klar, dass man an der Basis nicht länger die Wunden lecken will, sondern mit Zuversicht in das kommende Wahljahr starten will. Die Stimmung beim Kreisparteitag war zwar locker, aber doch sehr gedämpft. Zu tief sind die Ereignisse im fast vergangenen Jahr in die Seelen der Politiker