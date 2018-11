Kreis EsslingenApplaus, strahlende Gesichter, Jubel: Bei der Wahl zur Regionalversammlung auf dem CDU-Kreisparteitag hatten die Kandidatinnen und Kandidaten allen Grund zur Freude. Die 16 aufgestellten Männer und Frauen überzeugten die anwesenden Mitglieder vergangenen Freitag in der Osterfeldhalle in Berkheim. Die Versammlung des Verbandes Region Stuttgart war der Auftakt für die Regionalwahlen am 26. Mai nächsten Jahres. Ein Kandidat gewann, sobald er mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erhielt. Das war allen Lokalpolitikern aus 29 verschiedenen Ortsverbänden im Landkreis Esslingen der Fall. Eine besondere Neuerung bei dieser Wahl war das von der