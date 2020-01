FilderSeine bunten Farben sind nicht politisch gemeint, sondern olympisch: Seit dieser Woche ist der Filder-Tisch des Kreisdiakonieverbands auf einer Reise kreuz und quer über die Filder. Er soll Menschen zusammenbringen, die sich sonst nicht begegnen.

Wie die Kirche der Zukunft aussehen soll, dazu machten sich in der Johanneskirche in Bernhausen rund 40 Teilnehmer einen Abend lang intensiv Gedanken. Versammelt waren sie rund um den Filder-Tisch, der auf seiner ersten Station in der Kirche stand. Etwa 20 weitere Stationen folgen in den nächsten Monaten, mit ganz verschiedenen Partnern und zu ganz verschiedenen Themen. Am 13. Februar kommt der