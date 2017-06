Plochingen (red) - Die Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen freut sich über ein gutes Vorjahresergebnis. Bei der Mitgliederversammlung Ende Mai verkündete Vorstandssprecher Bernd Weiler einen Bilanzgewinn von mehr als einer Million Euro, wie die Genossenschaft mitteilt. Davon sollen die 3647 Mitglieder sechs Prozent Dividende erhalten. Zur Entlastung des Wohnungsmarkts wurden 2016 rund 12,3 Millionen in Neubau und Sanierung investiert - darunter die Modernisierung von Häusern in der Stuifenstraße in Plochingen. Der Bestand hat sich um 41 auf 1643 Wohnungen erhöht. Doch die Nachfrage übersteige das Angebot bei weitem, so der