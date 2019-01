Kreis Esslingen Wird ein Wildschwein tot im Wald gefunden, das keine Kugel im Körper hat und auch nicht mit einem Auto zusammengestoßen ist, ist Vorsicht geboten. Sollte das Tier an der Afrikanischen Schweinepest gestorben sein, wäre sein Kadaver nämlich noch über Jahre hinweg hoch infektiös, denn das Virus ist sehr beständig. Deshalb wird das Tier in eine Verwahrstelle gebracht, wo es in einem Edelstahlbehälter gekühlt gelagert wird. Am Mittwoch übergab Landrat Heinz Eininger der Kreisjägerschaft eine solche Verwahrstelle in der Straßenmeisterei in Kirchheim.

Neben dieser neuen Verwahrstelle gibt es weitere im Kirchheimer Ortsteil Nabern und in