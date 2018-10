Kreis Esslingen macht wieder Schulden

Kreishaushalt 2019 vorgelegt – Land zahlt für Flüchtlinge verspätet – Sozialausgaben steigen

Die Einnahmen in der Kasse des Landkreises Esslingen steigen 2019, aber in gleichem Maß die Sozialausgaben. Wegen Investitionen in Schulen und Verwaltungsgebäude steigen die Schulden wieder.