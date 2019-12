AichwaldIn besinnlicher Stimmung an geschmückten Plätzen nach Geschenken Ausschau halten, sich von Dekorativem und Selbstgestricktem, Kunsthandwerk und Gebäck inspirieren lassen, oder einfach mit Freunden Glühwein trinken: Am zweiten Adventswochenende waren die Weihnachtsmärkte sehr gut besucht. Vereine, Kindergärten, Schulen und soziale Organisationen freuten sich über den Andrang an ihren Ständen. Die Marktplätze und Straßen erwiesen sich als Treffpunkte für das gesellige Miteinander in stimmungsvoller Atmosphäre.

Internationale Plätzchen: Traditionell findet der Aichwalder Weihnachtsmarkt in