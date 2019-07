27.07.2019 In Kirchheim liefen wegen Starkregen Straßen und Gebäude mit Wasser voll.

Kreis Esslingen (olt)Schwere Gewitter mit starken Regenfällen haben am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehren im Kreis Esslingen auf Trab gehalten. In Aichtal lief gegen 20 Uhr der Keller eines Wohnhauses über die Garage mit Wasser voll. Die Feuerwehr Aichtal war mit einem Fahrzeug im Einsatz und pumpte den Keller leer.

Bildergalerie: Gewitterzelle über dem Kreis Esslingen

In Kirchheim regnete es so heftig, dass die Lindach über die Ufer trat und Straßen, Keller und Garagen mehrere Zentimeter hoch unter Wasser setzte.

Bildergalerie: Überschwemmungen in Oberensingen

Eine weitere Gewitterzelle überschwemmte innerhalb kurzer Zeit den Lindenplatz und die umliegenden Straßen in Oberensingen. Die Feuerwehr war dort mit Saugschläuchen und Pumpen im Einsatz. Auch einige Häuser liefen voll mit Wasser.