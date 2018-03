Die Geschäfte am Schreibtisch zu verwalten, war noch nie seine Sache. Er braucht die Kommunikation, muss raus zu den Menschen und in direktem Kontakt aufspüren, wo Unterstützung gefragt ist. Als Leiter der Kinder- und Jugendförderung Ostfildern (KiJu) hat sich Ralph Rieck immer in der Rolle des Anstoßgebers und Ermöglichers gesehen. Elfeinhalb Jahre machte der gelernte Erzieher einen guten Job, denn er hat nachweislich viel bewegt für junge Menschen und Familien in Ostfildern. Im April tritt Rieck als Nachfolger von Kurt Spätling seine neue Stelle als Geschäftsführer des Kreisjugendrings (KJR) Esslingen an.