Altbach (red)Von einem lauten Schlag und aufsteigendem Dampf im Kraftwerk Altbach berichtete ein EZ-Leser am Donnerstagmorgen telefonisch. Allerdings hatten weder Polizei noch Feuerwehr etwas von dem vermeintlichen Zwischenfall mitbekommen. "Wir wissen von nichts, seit 0 Uhr wurde kein Notruf getätigt", bestätigte Carsen Zander, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Esslingen. Martin Raff, Sprecher der Polizei Reutlingen, schloss sich dem an: "Auch uns ist kein Einsatz gemeldet worden." Zumindest für den aufsteigenden Dampf, bei dem es sich um Wasserdampf handelte, hat EnBW-Pressesprecherin Dagmar Jordan inzwischen eine Erklärung geliefert. "Der Betriebsleiter hat bestätigt, dass eine Armatur im Kraftwerk eine Störung angezeigt hat, woraufhin der Wasserdampf ausgetreten ist. Das Kraftwerk wurde daraufhin abgeschaltet." Nun könne in Ruhe überprüft werden, was die Ursache für die Fehlermeldung war und wie das Problem schnellstmöglich gelöst werden könne. "Eine Gefahr für Mitarbeiter oder Bevölkerung besteht in jedem Fall nicht. Das haben wir auch gegenüber den Bürgermeistern der Städte Altbach und Deizisau kommuniziert", sagte Jordan.