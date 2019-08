WernauEin betörender Duft liegt über dem Garten der Maria-Hilf-Kapelle in Wernau: Salbei, Rosmarin, Lavendel und weitere Kräuter mischen ihre Aromen. Mitten in dieser wohlriechenden Wolke stehen Frauen und binden Kräutersträußchen. Sie werden am heutigen Abendgottesdienst zu Mariä Himmelfahrt geweiht und verschenkt. Übrig bleibt nie eines.

„Wir hoffen, dass wir 200 Stück zusammenbekommen. Das ist unser Ziel“, sagt Klothilde Tischer, die Vorsitzende des Frauenbundes St. Magnus. Das dürfte an diesem Tag kein Problem werden, schon jetzt sind an die 15 Frauen da und weitere werden noch dazu stoßen. Mit so vielen Helferinnen „geht das flott“, weiß