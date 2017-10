Anzeige

(red) -Heute findet von 7 bis 18 Uhr in Bonlanden der Krämermarkt statt. Deshalb werden die Metzinger Straße zwischen der Bonländer Hauptstraße und der Luckenstraße sowie die Marktstraße zwischen der Bonländer Hauptstraße und der Metzinger Straße von 5 bis 20 Uhr für den allgemeinen Verkehr voll gesperrt. Eine offizielle Umleitung ist über die Bonländer Hauptstraße und die Hohe Straße ausgeschildert. Folgende Änderungen der Haltestellen gelten ab Betriebsbeginn bis 20 Uhr für die Buslinien 76 und 77 und die Schülerbusse: Die Linie 76 fährt direkt von der Plattenhardter Straße in die Bonländer Hauptstraße und in Gegenrichtung. Die