Leinfelden-EchterdingenNicht nur Esslingen ist voller Baustellen. Auch auf den Fildern wird gebaggert und betoniert, was das Zeug hält. Neben der ICE-Baustelle gibt es ein weiteres Projekt mit beträchtlichem Ausmaß: die Verlängerung der Stadtbahnlinie U 6 vom Fasanenhof bis zum Flughafen und der Messe. Ein Drittel der Verbindung ist bereits fertiggestellt. Die ersten Züge sollen Ende 2021 auf der 3,2 Kilometer langen Strecke unterwegs sein. „Wir sind voll im Plan“, sagt Projektleiter Steffen Schäfer. Seit sechs Jahren, als die ersten Weichen für das Vorhaben gestellt wurden, managt der junge Bauingenieur im Auftrag der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) die Großbaustelle. Während der Zeitplan wohl eingehalten werden kann, laufen die Kosten aus dem Ruder. Statt der kalkulierten 100 Millionen Euro wird sich das Projekt aus heutiger Sicht um bis zu 30 Prozent verteuern.

An sieben Stellen werde derzeit gearbeitet, berichtet Schäfer bei einer Besichtigungstour. Wie viele Köpfe die einzelnen Bauteams haben, weiß er gar nicht genau. „Insgesamt bestimmt um die 300.“

Geschäftiges Treiben herrscht rund um die bisherige Haltestelle Schelmenacker, am Rand des Fasanenhofes, wo die aus Gerlingen kommende U 6 bislang endet. Von hier wird man künftig in ein paar Minuten am Flughafen sein. Viele Immobilienbesitzer erhoffen sich durch die neue Bahnverbindung eine Wertsteigerung. „Hier wird alles chic gemacht, weil man sich eine höhere Attraktivität für das Gewerbegebiet verspricht“, berichtet Schäfer. Wie es vom Fasanenhof aus weitergehen wird, ist bereits zu erkennen. Die Trasse für das Gleisbett existiert schon. Das erste besondere Bauwerk schließt sich gleich an: eine 120 lange Brücke, die sich über die Autobahn ziehen wird. Um für eine eventuelle Verbreiterung der A 8 gewappnet zu sein, habe man sich für die große Spannweite entschieden, erklärt der Projektleiter. Die Brücke selbst ist eine Weltneuheit. Laut SSB ist es die erste Netzwerkbogenbrücke mit Zugstangen aus Carbon. Dieser Werkstoff ist ausgesprochen dauerhaft und leicht, was der Brückenstatik zugute kommt. Eine Herausforderung für die Planer war gerade an dieser Stelle der lehmige Filderboden, der dafür bekannt ist, dass er Regenwasser lange speichert. „Wenn der Boden mal feucht ist, wirkt er wie ein Schwamm“, erklärt Schäfer. Deswegen mussten die beiden Erdrampen, die zur Brücke führen, aufwendig stabilisiert werden. Erreicht wird dies mit über 800 je acht Meter tiefen Kiessäulen, die im sogenannten Rüttelstoffverfahren eingebracht werden.

Das 80 Meter lange Mittelteil der Brücke soll auf der Baustelle selbst vorgefertigt werden. Voraussichtlich an einem Mai-Wochenende 2020 – der genaue Termin steht noch nicht – wird das monströse Bauteil mit Spezialfahrzeugen aufgebracht. Allerdings geht das nicht ohne Behinderungen: Die Autobahn muss komplett gesperrt werden.

Deutlich aufwendiger als geplant gestaltet sich der Hochwasserschutz. Zum Beispiel im Bereich des Streitgrabens. Dort werde eine naturnahe Bachsohle gebildet, die gleichzeitig hochwassertauglich ist, erklärt Schäfer. Auch an anderen Stellen sind die Kosten deutlich gestiegen. Vom ursprünglichen Ziel, das gesamte Projekt für 100 Millionen Euro zu realisieren, ist man im Augenblick weit entfernt. Belastbare Zahlen gebe es noch nicht. Aktuell gehe man von 25 bis 30 Prozent höheren Kosten aus, sagt SSB-Sprecherin Birte Schaper. Grund dafür ist nach Angaben von Projektleiter Schäfer „der absolut gestresste Baumarkt“. Die Preise seien explodiert. In vielen Bereichen müsse man froh sein, wenn Bauunternehmer überhaupt Angebote vorlegten. Mit den beauftragten Firmen gebe es jedoch keine Probleme. „Wir sind rundum zufrieden.“

Entlang der Neubaustrecke wird es drei neue Haltestellen geben: „Stadionstraße“ am Rande von Echterdingen gelegen, „Messe West“ und die Endhaltestelle „Flughafen/Messe“ vor der Messe-Piazza. Unmittelbar vor dem Endpunkt verschwinden die Züge in einem 400 Meter langen Tunnel, von dem die ersten 100 Meter bereits fertiggestellt sind. Dieser Abschnitt ist für alle eine besondere Herausforderung. Denn vor dem eigentlichen Baubeginn für den Tunnel mussten 100 000 Kubikmeter Erde ausgehoben werden. Ein- und aussteigen wird man an der neue Endhaltestelle auf abgesenktem Niveau, allerdings oberirdisch. Geplant seien die die Haltestelle aufgefächerte Seitenwände, erklärt Projektleiter Schäfer. „Wir haben uns da für eine architektonisch sehr anspruchsvolle Lösung entschieden.“