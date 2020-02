KöngenEinen besonderen Akzent setzte im vielschichtigen Programm der Kulturtage Köngen ein mit „Solo für Vier“ überschriebener Konzertabend. In der Zehntscheuer hörte man mit Sonnhild Beyer eine junge Musikerin, die einst von Ingeburg Dobmeier an der Musikschule Köngen/Wendlingen in die Kunst des Gesangs eingeführt worden war. Mitgebracht hatte sie mit Sofia Vinnik eine mehrfach preisgekrönte Mezzosopranistin – derzeit, wie Beyer, Studentin in der Klasse von Professor Christoph Strehl an der Universität Mozarteum in Salzburg. Für die grundierenden Klaviertöne sorgte Elena Glik und als Vierter im Bunde steuerte Dominik Seibold virtuose Klarinettentöne