(red) - Zur Feier des Reformationsjubiläums gibt die Sängerin, Theologin und Autorin Sefora Nelson am Montag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr in der Schurwaldhalle von Aichwald-Schanbach ein Konzert. Sie wird begleitet von Renate Busse (Cello) und Adelheid Abt (Violine). Eintrittskarten sind erhältlich zum Vorverkaufspreis von 12 Euro (ermäßigt 9 Euro) bei Schreib und Buch Beck (Schanbach), Blumenwerkstatt Dilger (Aichelberg), Blessings4You (Beutelsbach), Das PLUS (Esslingen), www.maratix.de und zu 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) an der Abendkasse. Telefonische Reservierungen Tel. 0711-361027.

