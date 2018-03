„Mal was ganz Neues.“ Mit diesen Worten eröffnete Franz Winkler die Pressekonferenz in seinem Kirchheimer Büro. Denn bislang traten die drei großen Krankenhaus-Träger im Kreis Esslingen öffentlich eher als Konkurrenten in Erscheinung. Gastgeber Winkler übergab nach drei Sätzen das Wort an seinen Esslinger Kollegen - sichtlich um die Gleichrangigkeit bemüht. „Natürlich stehen wir im Wettbewerb“, sagte Sieber, „aber wir nehmen den Versorgungsauftrag im Landkreis gemeinsam wahr.“ Es gebe durchaus abgestimmte Strukturen, etwa bei der Kinderklinik, „wo wir wunderbar zusammenarbeiten“. Auch beim PET-Computertomografen