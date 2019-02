Esslingen/DeizisauWas soll ein Bürger tun, wenn ihn ein Gesetz zu etwas so Groteskem zwingt, dass ihm die Worte fehlen? Etwa wenn er für teures Geld einen Spielplatz bauen lassen muss, obschon in seinem Haus gar keine Kinder wohnen? Oder wenn ein Rollstuhlfahrer gezwungen ist, Fahrradstellplätze an seinem Haus zu errichten? Gewiss, am Ende bleibt einem keine Wahl, Gesetze müssen eingehalten werden – auch solche, die den gesunden Menschenverstand beleidigen. Aber das heißt nicht, dass man in jedem Fall klein beigeben muss. Es gibt legale Wege, sich gegen staatliche Bevormundung und Zwangsbeglückung zu wehren. Man kann versuchen, die Umsetzung zu