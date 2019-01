KöngenNeue Konzepte für die Kooperation von Schule, Sozialarbeit und Ehrenamt erprobt Köngen mit dem Gemeinwesenhaus hinter der Burgschule. In die Pläne für das Leuchtturmprojekt bezieht Bürgermeister Otto Ruppaner die Beteiligten intensiv ein. Der Neubau birgt die große Chance, innovative Modelle für das Zusammenleben in der Kommune zu entwickeln. Den Neubau einer Mensa verbinden die Planer mit einem neuen Domizil für das Jugendhaus. Das „Trafo“ ist aus dem langjährigen Provisorium in der Denkendorfer Straße längst herausgewachsen. Auch die vielen Ehrenamtlichen, die sich in unterschiedlichen Bereichen engagieren, brauchen Räume.

Alle Bedürfnisse