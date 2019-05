OstfildernErst sämtliche Hebel in Bewegung setzen, um eine Wettkampf-Arena für die höchste Klasse und mit mindestens 1000 Zuschauer-Plätzen zu erhalten – später dann, nachdem der Gemeinderat zähneknirschend die Weichen für den finanziellen Kraftakt gestellt hat, mit dem Argument, das Abenteuer Bundesliga sei nicht mehr bezahlbar, die Hornets in der dritten Liga einen Neuanfang machen lassen: Das Vorgehen des TV Nellingen und seiner Handball GmbH hat viele in Verwaltung und Gemeinderat vor den Kopf gestoßen. Mittlerweile haben sich nach klärenden Gesprächen die Wogen geglättet. Aber trotz allem Verständnis für die schwierige Situation der Hornets bleibt