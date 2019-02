KöngenUnter normalen Umständen wäre es ein Feiertag für die Region, wenn ein Restaurant mit einem der legendären Michelin-Sterne gekürt wird. Wie dornig der Weg hinauf zum Feinschmecker-Olymp gerade für Lokale außerhalb von Großstädten ist, zeigt schon die Tatsache, dass es im ganzen Landkreis Esslingen nur ein einziges Sterne-Restaurant gibt: das Top-Air am Stuttgarter Flughafen. Im Fall der Alten Vogtei in Köngen geriet die vermeintliche Sternstunde dagegen zu einer hochnotpeinlichen Farce. Dass die Michelin-Redaktion mitunter Restaurants auszeichnet, die wenig später schließen, kommt in der schnellebigen Gastronomieszene vor. Wenn den begehrten Stern