EsslingenMehr als 25 000 Fachkräftestellen sind laut Bundesregierung in der Alten- und Krankenpflege nicht besetzt – Kritiker setzen den Fehlbedarf mindestens dreimal so hoch an. Die Folgen des Fachkräftemangels sind in der Praxis zu spüren: Überlastete Mitarbeiter, die im Interesse ihrer Patienten oft auf ihre Pausen verzichten und trotzdem nicht genügend Zeit für jeden haben, ständige Überstunden und spontane Einsätze, wenn Kollegen kurzfristig ausfallen – all das ist in vielen Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen Alltag. Manche, die bislang abwinken, würden sich für solche Berufe entscheiden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen