Anzeige

Das ritualisierte „Geschachere“ (Landrat Eininger) um die Höhe der Kreisumlage fällt heuer aus. Die Freien Wähler haben sich einen neuen Weg ausgedacht, um die Abgaben der 44 Kommunen an den Landkreis in den Griff zu kriegen. Sie wollen die Überschüsse, die der Landkreis seit Jahren immer wieder macht, im nächsten Jahr direkt in die Kreisumlage fließen lassen. Gewöhnlich neigen der Landrat und seine Kämmerin dazu, die Lage etwas schwärzer darzustellen als sie ist - und, völlig überraschend, stellt sich im Sommer dann heraus, dass doch ein paar Millionen Euro Luft bleiben. Das ist nicht tragisch, denn damit wurde der Schuldenberg abgebaut oder das