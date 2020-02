KöngenWillkommen, bienvenue, welcome“ – mit dem Song aus dem Musical „Cabaret“ begrüßten Sarah Behrendt und David Arnsperger das Publikum bei den Köngener Kulturtagen nicht etwa im Kit Kat Club, sondern in der Zehntscheuer zu einem ganz besonderen Genuss. Unter dem Motto „Klassik meets Musical“ sorgten die Sopranistin und der Musical-Darsteller, unterstützt durch Sebastian Neugebauer am Flügel, für einen überaus stimmungsvollen Abend. Das Publikum belohnte die fein abgestimmte, an musikalischen Höhepunkten reiche Mischung aus Arien und Songs aus Oper, Operette und Musical mit stehenden Ovationen und Bravo-Rufen.

Für die beiden Sänger, die sich