KöngenAuf Eis legen musste die Gemeinde Köngen die Pläne für ein Lärmschutzbauwerk an der Autobahn, weil die Bahn ihre Schnellbahnstrecke baut. Um den Autolärm im Ortskern für die Anwohner erträglich zu machen, kämpft die Gemeinde nun schon seit langem für ein Tempolimit auf den Ortsdurchfahrten. Der Versuch, generell Tempo 30 durchzusetzen, scheiterte im vergangenen Jahr. In ihrer Sitzung am Montag haben die Gemeinderäte nun auf Anraten der Verkehrsbehörden eine modifizierte Lösung beschlossen.

Auf der Bahnhofstraße sowie auf der Kirchheimer- und Denkendorfer Straße (L 1200) beantragt die Gemeinde, die Geschwindigkeit von 22 bis 6 Uhr auf Tempo