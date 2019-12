Köngener Burgschule ist voll digital

Vertreter aus Politik und Wirtschaft auf Stippvisite an der Burgschule – Wunsch nach mehr Stunden

Die ersten Jahrgänge, die an einer Gemeinschaftschule ihren Schulabschluss gemacht haben, kommen jetzt auf den Bewerbermarkt. In den Betrieben und Firmen herrscht oft große Unsicherheit, wie diese Qualifikation einzustufen sei. Dass die Schülerinnen und Schüler der Köngener Burgschule digital voll fit sind, erlebte der grüne Fraktionsvorsitzende des Stuttgarter Landtags, Andreas Schwarz, bei einem Besuch in der Schule.