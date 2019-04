KöngenEin neues Wohngebiet für rund 240 neue Bewohner entsteht in Köngen. Die Gemeinderäte fassten jetzt einstimmig den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Burgweg West III“. Auf einer Fläche von 45 000 Quadratmetern entstehen 116 neue Wohneinheiten. Zwei Quartiere mit maximal dreigeschossigen Gebäuden in Wohnhöfen bilden den Kern des neuen Wohngebiets. Daneben sind Einzel-, Doppel- oder Kettenhäuser auf unterschiedlich großen Grundstücken geplant. „Die Konzeption der Wohnhöfe bietet eine große städtebauliche Chance für die Gemeinde Köngen“, sagte Bürgermeister Otto Ruppaner.

Da immer mehr Menschen in den Mittleren Neckarraum ziehen, profitiert auch die Gemeinde mit ihrer attraktiven Lage. Neben Wohneigentum für junge Familien, die sich zum ersten Mal ein Haus kaufen, wird es in den mehrgeschossigen Häusern auch erschwingliche Mietwohnungen geben. 20 bis 25 Prozent der Geschosswohnungen sollen für den geförderten Mietwohnungsbau reserviert werden. „Burgweg West III“ soll ein kinder- und familienfreundliches Wohngebiet mit einer Kindertagesstätte werden. Die Erschließung des Geländes beginnt wohl schon Ende dieses Jahres. Im Herbst 2020 sollen die Bauarbeiten beginnen. „Wann wir anfangen können, hängt vom Denkmalschutz ab“, sagte Ruppaner. Voraussichtlich beginnen die Arbeiten deshalb zehn bis zwölf Wochen später als geplant. Auf dem Gelände haben die Archäologen Reste einer frühneuzeitlichen Siedlung gefunden. Bevor die Arbeiten beginnen, wird es nach Ruppaners Worten sogenannte Rettungsgrabungen geben.

„Burgweg West III“ grenzt im Norden an den Schlehenweg, in östlicher Richtung an den Burgweg. Derzeit sind auf dem Gelände vor den Sportanlagen in der Fuchsgrube landwirtschaftliche Flächen und Obstbaumwiesen. Im Plangebiet liegt auch ein geschütztes Biotop, die sogenannte Hecke im Streuobstgebiet Burgwiesen. Diese wird durch eine Feldhecke aus Bäumen und Sträuchern ersetzt, die am nordwestlichen Rand gepflanzt wird. Für gefällte Bäume wird nach Ruppaners Worten auch ein Ausgleich geschaffen.

Nisthilfen für Fledermäuse

Von den Gemeinderäten gab es Lob für die Konzeption mit den Wohnhöfen. Bernd Vogel (SPD/Grüne) hob hervor, „dass auf der großen Fläche, die wir hier bebauen, die Qualität stimmen muss.“ Er regte an, in den mehrgeschossigen Häusern auch darüber nachzudenken, Eigentumswohnungen für junge Familien anzubieten. Günther Hoffelner (Freie Wähler) legt großen Wert darauf, dass im „Burgweg West III“ möglichst nachhaltiges Bauen umgesetzt wird. Da sieht er für die Kommune eine große Chance, den künftigen Bauherren Impulse zu geben. Bürgermeister Ruppaner hob hervor, dass die für das Gebiet vorgesehenen Wärmepumpen neuesten Nachhaltigkeitsstandards genügten. Auch Hansjörg Schmauk (CDU) hält den sozialen Mietwohnungsbau und das nachhaltige Bauen für „eine tolle Sache“. Annelies Rahm (SPD/Grüne) erinnerte an die Bedeutung des Artenschutzes. Auch sie findet, dass das Neubaugebiet gut in die grüne Landschaft eingebettet ist. Gutachten zur Umsiedlung der Tierarten, die in den Streuobstwiesen leben, sind Teil des Planverfahrens. Für Fledermäuse werden im Plangebiet Nisthilfen geschaffen.

Über die Konzeptvergabe bei den Wohnhöfen entschieden die Gemeinderäte ebenfalls. Philip Schmal vom Büro Pesch und Partner wird für die beiden großen Wohnhöffe im Auftrag der Gemeinde eine vergaberechtlich freie Konzeptvergabe planen und umsetzen. Dabei haben die Bieter die Möglichkeit, einen zweiten Umschlag mit einem erhöhten Angebot abzugeben. „So werden zuerst die gewünschten Qualitäten berücksichtigt“, verwies Pesch auf einen Vorteil dieses Verfahrens. Die Organisation dieses Wettbewerbs kostet die Gemeinde rund 37 000 Euro.

Schließlich einigten sich die Gemeinderäte darauf, dass die Straße, die durch das Gebiet führt, Erwin-Rath-Straße heißen soll. Damit wird an den Altbürgermeister erinnert, der von 1947 bis 1982 Verwaltungschef in Köngen war.