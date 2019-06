KöngenMit einem Quartiersplatz wertet die Gemeinde Köngen das Neubaugebiet „Burgweg West III“ auf. Robert Schneider vom Büro ARP Architekten stellte im Gemeinderat das Erschließungskonzept für das Areal vor, in dem 116 neue Wohneinheiten mit Wohnhöfen geplant sind. Die Architekten haben einen verkehrsberuhigten Bereich vorgesehen, in dem Fahren, Gehen und Spielen gleichberechtigt sind. Deshalb darf dort nur Schritttempo gefahren werden. Über den Pflasterbelag, der die Autos zum langsameren Fahren bewegen soll, gab es in der Sitzung heftige Diskussionen.

„Wir haben im Malerviertel einen solchen Pflasterbelag, der schon stark beschädigt ist“, sagte