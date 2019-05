KöngenEin neues Baugebiet plant die Gemeinde Köngen östlich der Blumenstraße. Auf dem 1,75 Hektar großen Gebiet, das vorwiegend aus Ackerflächen besteht, sollen 50 Wohneinheiten für etwas mehr als 100 neue Einwohner entstehen. „Der Bedarf an familiengerechten Wohnungen und günstigen Geschosswohnungen auf dem Markt ist sehr groß“, begründete Bürgermeister Otto Ruppaner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Entscheidung, am Ortsrand nahe dem Gebiet Tiefe Straße/Grund ein Areal auszuweisen. Die Gemeinderäte fassten den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan.

Die Vorbereitungen für das Neubaugebiet „Burgweg West III“ laufen auf Hochtouren.