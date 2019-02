KöngenDer Lebensraum der Menschen schrumpft: Durch den Klimawandel wird ein Teil der Erde überflutet und ein anderer zu heiß. Auch hierzulande gibt es Platznot, vor allem in den Ballungsräumen. Was zu tun ist, wenn Landwirtschaft, Wohnen, Gewerbe und Verkehr um Flächen streiten, erläuterte Professor Christian Küpfer, Studiendekan für Landschaftsplanung und Naturschutz an der Hochschule Nürtingen-Geislingen, in der Zehntscheuer in Köngen. Unter seinen Zuhörern und Zuhörerinnen vom Bezirksarbeitskreis Kirchheim/Nürtingen des Evangelischen Bauernwerks und von den Landfrauen Köngen-Denkendorf fand er sehr engagierte Diskutanten.

Der Mensch wolle eben