Köngen / Denkendorf: Hoffnungsbären von den Landfrauen

Landfrauen statten 85 „Hoffnungsbären“ für Kinder in Not und für Senioren aus

85 Teddybären haben die Landfrauen Köngen-Denkendorf ausgestattet. Die Vorsitzende will die Plüschtiere an Kinder in Not und an Senioren verteilen.