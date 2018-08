Anzeige

KöngenDie Lärmsituation nicht nur in Köngen, auch in der Umgebung, finden viele schwer erträglich. Bei der EZ-Sommerredaktion vor dem Einkaufszentrum Kö8 machten die Besucher ihrem Ärger Luft. „Was uns jetzt zugemutet wird, ist einfach zu viel“, schrieb der Köngener Siegfried Bäder, der in der Kirchheimer Straße lebt. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er nicht kommen, brachte seine Kritik aber vorab zu Papier. Dass nicht nur der Autobahnlärm ein Problem für die Köngener ist, machten die Stimmen deutlich. Lärm ist ein großes Thema im Neckartal und auf den Fildern. Da klagen die Menschen auch über laute Flugzeuge, über Bahnlärm und über zu viel innerörtlichen Verkehr.

Weil der achtspurige Ausbau der Autobahn bei Köngen auf der Prioritätenliste des Bundesverkehrswegeplans weiter nach oben rückt, wird der Bund dort auch für einen umfassenden Lärmschutz sorgen. Das wird aber dauern. Um den betroffenen Bürgern schon jetzt zu helfen, ist ein lärmmindernder Belag im Gespräch. Bundes- und Landespolitiker setzen sich dafür ein, dass dieser schon ab 2019 aufgetragen werden könnte. Ob sich der Zeithorizont wegen der Umbauten des Straßennetzes im Zusammenhang mit der ICE-Neubaustrecke realisieren lässt, ist noch offen. Die Bahn baut einen Blendschutz, der lärmmindernde Wirkung hat.

Um Tempolimits und lärmmindernde Beläge auch in Köngens Ortsmitte kämpft Bürgermeister Otto Ruppaner. Der Wunsch, in der Plochinger und Nürtinger Straße Tempo 30 einzuführen, wurde aber jüngst vom Landratsamt Esslingen abgelehnt. Das kritisierten etliche Besucher der EZ-Sommerredaktion scharf. Hier die Stimmen im Überblick:

Christiane Pura (36), Köngen: „Der Lärm in der Nürtinger Straße ist unser tägliches Leid. Ich lebe schon mein ganzes Leben in Köngen und in den letzten Jahren hat der Lärm stark zugenommen. Seit das Kö8 ausgebaut wurde, nimmt der Verkehr deutlich zu. Das ist auch sehr gefährlich für meine beiden Kinder, die wegen des Verkehrs nicht mehr auf der Straße spielen können. In der Nürtinger Straße gibt es zudem viele Raser, die in den Abendstunden und sogar in den frühen Morgenstunden Lärm machen. Flugzeuge und Krach von der Autobahn sind für mich und meine Familie sehr belastend und mindern die Lebensqualität ungemein. Wir haben uns schon oft überlegt, deshalb aus Köngen wegzuziehen, doch das ist nicht so einfach. Es ist wäre gut, wenn die Belastung einfach aufhören könnte und nichts mehr oben drauf käme.“

Siegfried Bäder, Köngen: „Meiner Meinung nach gibt sich die Gemeindeverwaltung keine Mühe, dass es in Köngen ruhiger wird. Bei der Reparatur der Kirchheimer Straße wurde die Asphaltdecke komplett erneuert. Hätte man dazu, wie vom damaligen Bürgermeister Weil versprochen, die Straße mit Flüsterasphalt belegt, wäre es mit Sicherheit viel ruhiger. Man muss nicht große Dämme an der Autobahn bauen, damit es im Ort ruhig wird. Man kann zum Beispiel Straßen innerorts mit Flüsterasphalt belegen oder Autobahnumleitungen auf Straßen jenseits der Orte führen. Auf Straßen mit starkem Verkehr wären ein Nachtfahrverbot für Lastwagen oder Tempo 30 wünschenswert. Wenn das Landratsamt ablehnt, sollte man in die nächste Instanz gehen.“

Heike Shah (41), Köngen: „Dass die Autobahn auf acht Spuren ausgebaut wird, ist angesichts der vielen Staus begrüßenswert und wohl nötig. Gut, dass der Bund sich dann auch um den Lärmschutz kümmert. In etlichen Wohngebieten Köngens ist die Lärmbelastung groß.“

Hans-Joachim (76) und Hildegard (74) Tobschall, Köngen: „Wir Anwohner der Plochinger Straße sind sehr von Lärm der Autos und Motorräder betroffen. Wir hatten ja wenigstens auf das Tempolimit gehofft, das nun vom Landratsamt abgelehnt wurde. Aber da fragen wir uns: Wieso geht das in der Nachbarstadt Wendlingen oder in vielen anderen umliegenden Kommunen auch? Wenn die Autos langsamer fahren müssten und das auch entsprechend kontrolliert würde, brächte das eine große Erleichterung für die lärmgeplagten Anwohner. Wir fragen uns, zu welchen Zeiten in der Plochinger Straße gemessen wurde? In den Spitzenzeiten ist es für uns sehr schwer erträglich.“

Waltraud Scholtys (76), Köngen: „Flugzeuge, Autobahn, Zug, das war schon immer da, und in Köngen bin ich aufgewachsen. Ich akzeptiere den Lärm. Ich wohne etwa 15 Minuten vom Flughafen entfernt, da fliegt das erste Flugzeug um 6 Uhr morgens über meine Terrasse. Darüber rege ich mich nicht auf. Dass die A8 ausgebaut wird, ist auch verständlich: Fahren will jeder, Stau will keiner.“

Rosemarie Fleischhacker (66), Wendlingen: „Ich wohne in der unmittelbaren Nähe der Bahngleise. Bis zu viermal pro Stunde rauschen die Bahnen unter der Woche durch, am Wochenende fahren sie den ganzen Tag so durch. Ich wohne dort seit zwanzig Jahren, früher fuhr der Zug nur einmal pro Stunde. Die S-Bahn ist eine wirklich wichtige Sache, doch es wird überhaupt nichts gegen den Lärm gemacht. Eine kleine Lärmschutzmauer an den Gleisen würde da schon helfen. Auch die Glocke am Andreaskreuz bimmelt zehnmal sehr laut, wenn die Schranke aufgeht – auch nachts.“

Dominik Geyer (24), Oberesslingen: „In der Schorndorfer Straße ist immer viel Verkehr. Ich kenne außerdem einige, die sich in Oberesslingen über den Fluglärm beschweren. Ich nehme die Flugzeuge wahr, wenn ich mich darauf konzentriere, manchmal auch die Bahn – doch das stört mich nicht.“

Michael Schuhmacher (53), Nürtingen: „Die Rümelinstraße ist stark befahren und somit sehr laut. Auf der engen Straße fahren täglich Lkw durch, und wenn sie mit ihrem Gewicht über den holprigen Beton fahren, dann macht das Krach. Morgens muss ich deshalb das Fenster wieder zu machen, das ich Übernacht offen hatte. Vielleicht könnte man den Verkehr auch anders leiten oder ein Lkw-Verbot wäre denkbar. Der Verkehr bringt auch viel Schmutz mit sich: Wenn ich meinen Tisch auf dem Balkon geputzt hab, dauert es nicht lang, und er ist wieder schwarz.“

Simon Hertel (28), Dettingen: Wo ich wohne, bekommen wir von der Autobahn nichts mit. Wenn ich zu meinem Praktikum bei Festo fahre, stehe ich aber oft im Stau. Dass auf der Autobahn etwas passieren muss, ist klar. Der achtspurige Ausbau ist eine Chance, den Verkehr hier etwas zu entzerren. Aber was mir fehlt, ist ein schlüssiges Verkehrskonzept für die ganze Region. Ich sehe viele Baustellen, aber habe den Eindruck, dass nur punktuell etwas getan wird. Lärmschutz ist eine ganz zentrale Aufgabe, denn der Verkehrslärm macht die Menschen krank. Es ist Aufgabe der Politik, da schnell zu handeln.“

Bernd Funk (60), Deizisau: „In Deizisau gibt es viel Lärm. Das stört einen je nach Gemütslage mehr oder weniger. Der Fluglärm ist schon störend, doch man gewöhnt sich daran. Die Lautstärke ist auch von der Wetterlage und vom Wind abhängig. Wenn der Wind ungünstig steht, dann klingt es so, als wäre die Startbahn direkt neben einem. Insgesamt bin ich mit der Belastung in Deizisau zufrieden.“

Werner Rathgeb (74), Denkendorf: „Meine Frau und ich wohnen auf Höhe der Autobahn und je nach Wind schallt das stark zu uns rüber. Wegen der Hitze mussten wir nachts lüften. Es ist dann extrem, wie man die Autobahn hört. Vielleicht könnte man die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 drosseln oder Schallwände bauen. Außerdem sind wir nur einen Kilometer von der Einflugschneise entfernt. Besonders alte Flugzeuge machen einen Riesenlärm.“

Katrin Stumpe (31), Neuhausen: „Richtung Denkendorf fliegen schon recht viele Flugzeuge. Manchmal höre ich ein paar. Vielleicht bin ich aber schon so dran gewöhnt, dass es mir nicht mehr auffällt. Schließlich wohne ich schon immer in Neuhausen.“

Heinz Bunz (77), Köngen: „Da ich beruflich früher auch mit Lärmschutz zu tun hatte, kann ich sagen, dass es wenig bringt, mit einem entsprechenden Belag den Lärm um zwei Dezibel (A) zu reduzieren – drei Dezibel sind mindestens erforderlich. Ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern auf der Autobahn, was ja ebenfalls im Gespräch war, wäre auch wenig effektiv, was den Schallschutz angeht.“

Karl-Heinz Neubert (80), Denkendorf: „Der Lärm ist fürchterlich. Ich bin wirklich kein Nörgler, aber der Fluglärm belastet uns in Denkendorf schwer. Wir haben ja immerhin die Zusage, dass die Autobahn auch in unserem Bereich einen lärmmindernden Belag bekommen soll. Aber wir wissen ja noch nicht, wann diese Entlastung kommen wird. Da wünsche ich mir klare Aussagen.“

Claudia Faiß, Reichenbach: „Wir wohnen auf dem Siegenberg in Reichenbach. Vieles ist ja besser geworden, seit wir auf der B 10 einen lärmmindernden Belag haben. Deshalb wünsche ich den Köngenern, dass das auf der Autobahn auch bald realisiert wird. Ob der achtspurige Ausbau der Autobahn aber an dieser Stelle die ständigen Staus beseitigen wird, wage ich zu bezweifeln. Viel wichtiger wäre es doch, das Nadelöhr am Aichelberg zu beseitigen.

Jürgen Flaig (76), Köngen: „Die Situation für uns Anwohner der Plochinger Straße ist katastrophal. Das sind aus meiner Sicht unhaltbare Zustände. Wir kommen in unseren Häusern kaum zur Ruhe. Auch der Lastwagenverkehr vom Postfrachtzentrum belastet uns schwer. Da muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Von der Feinstaub-Thematik wird immer nur mit Bezug auf Stuttgart gesprochen. Aber das betrifft uns hier ebenso.

Herbert Müller (71), Köngen: Ich wohne im Hochhaus hinter dem Römerpark und höre den Autobahnlärm sehr. Ich kritisiere, dass die Gemeinde jahrzehntelang versäumt hat, da etwas zu tun. Ein Erdwall als Lärmschutz, der vor Jahren im Gespräch war, würde nichts bringen. Zumal viele natürliche Flächen verloren gehen. Ich bin einer der Grundstückseigentümer, die betroffen wären. Für die Vögel, die in meinem Garten leben, wäre so ein Projekt nicht auszudenken. Ein lärmmindernder Belag könnte Abhilfe schaffen, aber ich vermisse den Zeithorizont.“

Alexander Gautsche (37), Köngen: „Da, wo wir leben, bekommen wir vom Lärm nicht viel mit. Aber die Menschen im Neckartal sind schwer belastet. Der Verkehr vom Postfrachtzentrum ist sicherlich ein Problem. Ob Tempolimits etwas bringen würden, bezweifle ich. Wichtig ist es, diese dann auch einzuhalten und mit Blitzern zu kontrollieren. Was den Lärmschutz angeht, muss Köngen noch einiges tun. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Infrastruktur. Die Gemeinde tut viel für Kinder, was man an den schönen Spielplätzen sieht.“

Barbara Kunz (66), Altbach: Wir in Altbach sind vor allem vom Fluglärm und von den lauten Güterzügen schwer belastst. Heute war ich wieder lange wach, das geht auf die Dauer sehr auf die Gesundheit. Die lauten, tief fliegenden Flugzeuge sind für uns in Altbach ein großes Problem. Jetzt in den Sommerferien geht es Schlag auf Schlag. Wenn am Flughafen immer mehr Passagiere abgefertigt werden, denkt niemand an die Anwohner, die unter dem Dauerschallpegel leiden.

Marion Reinhardt (53), Denkendorf: Wir in Denkendorf sind von lauten Flugzeugen und von der Autobahn schwer belastet. Da muss dringend etwas getan werden, wir Anwohner brauchen Hilfe. frustrierend finde ich, dass unsere Sorgen nicht gehört werden. Beim Lärmschutzbeauftragten für den Flughafen habe ich mich oft beschwert, aber immer wieder landet man in der Warteschleife. Ich habe den Eindruck, dass unsere Sorgen da nicht ernst genommen werden.

Die nächste EZ-Sommerredaktion bezum Thema Parkplätze in Wernau findet am Dienstag, 14. August, von 11 bis 13 Uhr vor dem Brunnen beim Quadrium statt.