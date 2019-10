KöngenRiesige in Folien verpackte Fenster- und Türelemente stehen herum, man bahnt sich den Weg über Bohlen und Planken, nebenan lärmen die Bagger bei der Anlage der neuen Zugangswege und Straßen. Über der Baustelle ragt ein mit bunten Bändern geschmücktes Bäumchen in den regnerischen Himmel: Am Mittwoch feierten Bauherren, Architekten, Handwerker, Förderer, Gemeinderäte und spätere Nutzer Richtfest beim Köngener Gemeinwesenhaus, das derzeit neben der Burgschule entsteht und das sich nun in seinen endgültigen Abmessungen und Formen zeigt. „Das Richtfest ist immer etwas ganz Besonderes. Wenn der Rohbau steht und das Dach aufgerichtet ist, gehört es dazu,