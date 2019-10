KöngenEin verheerendes Feuer hat in der Nacht zum Mittwoch im Gewerbegebiet Wert in Köngen immensen Schaden angerichtet. Auf dem Gelände von Truck Store, einem großen Verkaufszentrum für gebrauchte Lkw und Nutzfahrzeuge der Daimler AG, brannten fünf Sattelzug-Maschinen vollkommen aus. Verletzt wurde niemand. Über die Ursache des Unglücks in der Wertstraße kann bisher nur spekuliert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei ermitteln.

Von einer Brandstiftung sei bislang nicht auszugehen. „Dafür gibt es keine Hinweise“, sagt Christian Wörner, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Die Untersuchungen der Kriminaltechniker laufen. Gegen 0.30 Uhr